Gewinnspiel zum Kinostart von TROLLS

Am 20. Oktober startet TROLLS in den deutschen Kinos. Passend dazu haben wir für euch ein Gewinnspiel auf die Beine gestellt. Zu gewinnen gibt es bei uns diesmal ein Fanpaket zum Film. Dieses besteht aus 2 Kinotickets, 2 Trolls Dr.Bibber und 2 Trolls Überraschungsfiguren von Hasbro (bunt gemischt). Das Mitmachen ist wieder mal ganz einfach. Schickt uns eine Mail mit dem Betreff „TROLLS“ an mach-mit-bei@games-mag.de und landet im Lostopf. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 30. Oktober um 23:59 Uhr.

2x Kinotickets

2x Trolls Dr. Bibber

2x Trolls Überraschungsfiguren von Hasbro (bunt gemischt)

Das Kinodebut der weltweit beliebten und kultigen Trolls führt die beiden Stars in ein haarsträubend witziges Abenteuer, bei dem auch musikalische Einlagen nicht zu kurz kommen. Der neunfache Grammy- und vierfache Emmy Award Gewinner Justin Timberlake (THE SOCIAL NETWORK, IN TIME – DEINE ZEIT LÄUFT AB, RUNNER RUNNER) und die für einen Oscar® und Tony- Award nominierte Anna Kendrick (MIKE AND DAVE NEED WEDDING DATES, UP IN THE AIR, PITCH PERFECT) sprechen in der englischen Fassung des Films die Hauptrollen, die Trolls Poppy und Branch. Justin Timberlake zeichnet außerdem für den Soundtrack verantwortlich. In der deutschen Version leiht Sängerin Lena Poppy die Stimme.

Regisseur Mike Mitchell erzählt mit Co-Regisseur Walt Dohrn und Produzentin Gina Shay (alle drei schufen zusammen FÜR IMMER SHREK) zum ersten Mal die Geschichte der kultig geliebten Trolls mit ihren der Schwerkraft trotzenden, farbenfrohen Mähnen. Auf ihrem epischen Abenteuer voller komischer Verwicklungen, das Poppy und Branch weit über die Grenzen der ihnen bekannten Welt hinausbringt, wird ihre Stärke auf den Prüfstand gestellt und ihre wahre Größe ans Licht gebracht.

TROLLS – Ab Donnerstag, 20. Oktober 2016 nur im Kino. In trolligem 3D.

Im Verleih von Twentieth Century Fox

https://www.facebook.com/TrollsFilmeDE

https://www.facebook.com/DreamWorksAnimationDeutschland

https://www.facebook.com/20thCenturyFoxGermany

https://twitter.com/foxdeutschland