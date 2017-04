Gewinnspiel zum Kinostart von TIGER GIRL

Zum Kinostart von TIGER GIRL am 06. April haben wir wieder ein kleines aber feines Gewinnspiel für euch auf die Beine gestellt. Dabei verlosen wir ein Fanpaket zum Film. Dieses besteht aus einem Filmplakat und den Soundtrack auf Vinyl. Mitmachen ist ganz einfach: Sendet eine Mail mit dem Betreff Tiger an mach-mit-bei@games-mag.de. Das Gewinnspiel läuft bis kommenden Sonntag, den 16. April um 23:59 Uhr.

Mehr zum Film:

TIGER (Ella Rumpf) schafft sich ihren Platz. Regel#2: Wenn dir jemand eine Grube gräbt, schubs ihn hinein. VANILLA (Maria Dragus) sucht einen Platz. In einer Uniform – Hauptsache, ein Auftrag. Doch sie fliegt durch die Polizeiprüfung und landet bei einem privaten Sicherheitsdienst. TIGER ist fasziniert von dem Mädchen, das so krampfhaft versucht, dazuzugehören. Sie bringt ihr das Beißen bei und VANILLA leckt Blut. TIGER muss eine neue Regel lernen: Wer Wind sät, wird Sturm ernten.

Wie bei LOVE STEAKS gibt es bei TIGER GIRL keine geschriebenen Dialoge, statt eines konventionellen Drehbuchs bildet das sogenannte „Skelettbuch“ das Grundgerüst für die Geschichte. Beim Dreh finden die Dreharbeiten anhand des Szenenfahrplans in einem semi-dokumentarischen Umfeld statt, die Fiktion prallt auf die Wirklichkeit, in diesem Fall: die Ausbildungsrealität bei einem privaten Sicherheitsdienst. Maria Dragus (Deutscher Filmpreis 2010) teilt sich als VANILLA in echten Unterrichtsstunden die Bank mit wirklichen Security-Azubis. An der Seite der aus Michael Hanekes „Das weiße Band“ bekannten Schauspielerin ist Shootingstar Ella Rumpf als TIGER zu sehen.

TIGER GIRL ist eine Produktion der FOGMA in Koproduktion mit Constantin Film sowie dem Rundfunk Berlin Brandenburg (rbb). Constanze Guttmann und Friederich Oetker sind die Co-Producer bei Alpenrot, Executive Producer sind Martin Moszkowicz und Oliver Berben.Das Projekt wird gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) sowie dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF).

Entstanden ist der Film im Rahmen der Initiativen ALPENROT von Constantin Film sowie LEUCHTSTOFF von rbb und Medienboard Berlin-Brandenburg.