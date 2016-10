Gewinnspiel zum Kinostart von SAUSAGE PARTY

Am 06. Oktober geht es um die Wurst. Dann startet SAUSAGE PARTY in den deutschen Kinos. Zum Kinostart verlosen wir zusammen mit Sony Pictures jeweils 2 x 2 Freikarten plus Filmplakat. Es wird also zwei Gewinner bei uns geben. Das Mitmachen ist wieder ganz einfach. Schickt eine Mail mit dem Betreff „WURST“ an mach-mit-bei@games-mag.de und schon landet ihr im Lostopf. Das Gewinnspiel läuft bis zum Sonntag, den 16. Oktober um 23:59 Uhr.

SAUSAGE PARTY – ES GEHT UM DIE WURST ist der erste Computeranimationsfilm, der in den USA mit einem „R-Rating“ versehen wurde – für Kinder und Jugendliche ausdrücklich nicht geeignet! Der Film erzählt die Geschichte einer Wurst, die eine Gruppe von Supermarkt-Lebensmitteln auf einer abenteuerlichen Suche anführt. Gemeinsam wollen sie die Wahrheit über ihre Existenz herausfinden und aufdecken, was wirklich mit ihnen passiert, wenn sie auserwählt werden, den Supermarkt zu verlassen. Die Liste der Synchronsprecher liest sich dabei wie ein „Who is Who“ der angesagtesten Comedy-Stars: Seth Rogen, Kristen Wiig, Jonah Hill, Bill Hader, Michael Cera, James Franco, Danny McBride, Craig Robinson, Paul Rudd, Nick Kroll, David Krumholtz, Edward Norton und Salma Hayek.

Regie führten Conrad Vernon & Greg Tiernan nach einem Drehbuch von Seth Rogen, Evan Goldberg, Kyle Hunter und Ariel Shaffir. Die Story stammt aus der Feder von Seth Rogen, Evan Goldberg und Jonah Hill. Als Produzenten fungierten Megan Ellison, Seth Rogen, Evan Goldberg und Conrad Vernon. Die Executive Producers von SAUSAGE PARTY – ES GEHT UM DIE WURST sind Jonah Hill, James Weaver, Ariel Shaffir und Kyle Hunter.

Deutscher Kinostart: 6. Oktober 2016

http://www.SausageParty.de

http://www.Facebook.com/SonyPicturesGermany

http://www.Instagram.com/SonyPictures.de

http://www.Twitter.com/SonyPicturesDe

#SausageParty