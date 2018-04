Gewinnspiel zum Kinostart von NO WAY OUT

Am 03. Mai startet NO WAY OUT in den deutschen Kinos. Grund genug gemeinsam mit Studiocanal ein kleines Gewinnspiel auf die Beine zu stellen. Zur Feier des Tages verlosen wir unter allen Teilnehmern ein cooles Filmplakat und zwei Kinotickets. Das Mitmachen ist ganz einfach. Schickt eine Mail mit dem Betreff „NWY“ an mach-mit-bei@games-mag.de und landet in der Lostrommel. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 06.05. um 23:59 Uhr. Wir drücken euch die Daumen.

Mehr zum Film NO WAY OUT

Eric Marsh (Josh Brolin) ist Feuerwehrmann mit Leib und Seele und bildet sein 19-köpfiges Team (u.a. Taylor Kitsch) gerade zur renommierten Hotshot-Crew aus. Diese Elite-Einheit macht sich im wahrsten Sinne des Wortes die Hände schmutzig und kämpft an vorderster Front gegen das Feuer. Als sich der mit Drogenproblemen kämpfende Brandon „Donut“ McDonough (Miles Teller) bei Marshs Einheit bewirbt, gibt dieser ihm eine Chance. McDonough wird schnell ein unverzichtbares Mitglied der eingeschworenen Truppe. Mit der Unterstützung des Chefs der örtlichen Feuerwache, Duane Steinbrink (Jeff Bridges), und hartem Training, schafft es das Team um den erfahrenen Marsh zur offiziellen Hotshot-Crew zu avancieren und bekämpft fortan Waldbrände in der ganzen Region – bis es zu jenen tragischen Ereignissen kommt, die alles für immer verändern…

Regisseur Joseph Kosinski hat sein Talent für bildgewaltige Inszenierungen bereits bei „Tron: Legacy“ unter Beweis gestellt, das Drehbuch stammt von Ken Nolan („Black Hawk Down“) und Eric Warren Singer („American Hustle“), Produzent Lorenzo di Bonaventura zeichnete bereits für Kino-Erfolge wie der „Transformers“- oder der „G.I. Joe“-Reihe verantwortlich.