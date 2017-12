Am 21.12 startet JUMANJI: WILLKOMMEN IM DSCHUNGEL in den deutschen Kinos. Passend dazu haben wir wieder ein kleines Gewinnspiel für euch auf die Beine gestellt. Wir verlosen ein cooles Fanpaket zum Film. Dieses besteht aus: 1 x Trinkflasche, 1 x Rucksack und 1 x Taschenlampe. So seid ihr für den Ausflug in den Dschungel gerüstet. Mitmachen ist ganz einfach: Schickt uns eine Mail mit dem Betreff „Jumanji“ an mach-mit-bei@games-mag.de und landet im Lostopf. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 31.12. um 23:59 Uhr.

Gewinnspiel zum Kinostart von JUMANJI: WILLKOMMEN IM DSCHUNGEL Prev 2 Next

Mehr zum Film:

In dem brandneuen Abenteuer JUMANJI: WILLKOMMEN IM DSCHUNGEL mit den Schauspielstars Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart und Karen Gillan werden vier ungleiche Teenager in die gefährliche Welt von Jumanji hineingezogen und in Avatare mit einzigartigen Fähigkeiten verwandelt. Dort müssen sie das waghalsigste Abenteuer ihres Lebens bestehen – andernfalls bleiben sie für immer im Spiel gefangen…

Die Hauptrollen in diesem Actionabenteuer spielen Dwayne Johnson („Baywatch“, „Central Intelligence“), Jack Black („Gänsehaut“, „King Kong“), Kevin Hart („Ride Along: Next Level Miami”, „Central Intelligence ”), Karen Gillan („Guardians of the Galaxy”, „The Big Short”), Nick Jonas („Nachts im Museum 2”, „Careful What You Wish For”) und Bobby Cannavale („Ant-Man”, „Der Kaufhaus Cop”). Regie führte Jake Kasdan („Bad Teacher”, „Sex Tape”), nach einem Drehbuch von Chris McKenna & Erik Sommers sowie Jake Kasdan & Scott Rosenberg & Jeff Pinkner, basierend auf dem Buch von Chris Van Allsburg. Produziert wurde JUMANJI: WILLKOMMEN IM DSCHUNGEL von Matt Tolmach und William Teitler. Als Executive Producer zeichnen David Householter, Jake Kasdan, Dwayne Johnson, Dany Garcia, Ted Field und Mike Weber verantwortlich.

Deutscher Kinostart: 21. Dezember 2017

www.Jumanji-Film.de

www.facebook.com/JumanjiFilm/

youtu.be/dcnPKR66wYg

www.Twitter.com/SonyPicturesDE

www.Instagram.com/SonyPictures.de

#Jumanji