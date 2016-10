Gewinnspiel zum Kinostart von INFERNO

Am 13. Oktober startet INFERNO in den deutschen Kinos. Passend dazu gibt es bei uns wieder ein kleines Gewinnspiel. Diesmal verlosen wir in Zusammenarbeit mit Sony Pictures jeweils 2 x Buch zum Film und 2 x Soundtrack zum Film. Es wird also zwei Gewinner geben. Mitmachen ist wie immer ganz einfach. Schickt uns eine Mail mit dem Betreff „INFERNO“ an mach-mit-bei@games-mag.de und schon landet ihr im Lostopf. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 23. Oktober um 23:59 Uhr.

Bildquelle: 101010©2016 Columbia TriStar Marketing Group, Inc. All Rights Reserved

INFERNO setzt die Leinwandabenteuer des berühmten Harvard-Symbologen fort: Robert Langdon (Tom Hanks) wird darin mit einer Reihe von Hinweisen konfrontiert, die mit Dantes „Inferno“ zusammenhängen. Nachdem er in einem italienischen Krankenhaus mit Amnesie erwacht ist, tut er sich mit der jungen Ärztin Sienna Brooks (Felicity Jones) zusammen, weil er hofft, dass sie ihm dabei helfen kann, seine Erinnerung wiederzuerlangen. Gemeinsam hetzen sie in einem Wettlauf gegen die Zeit durch ganz Europa, um einen Wahnsinnigen davon abzuhalten, einen globalen Virus freizusetzen, der die halbe Weltbevölkerung auslöschen würde.

Oscar®-Preisträger Ron Howard („The DaVinci Code – Sakrileg“, „Illuminati“) kehrt für die Verfilmung des jüngsten Bestsellers aus der Milliarden Dollar schweren Robert-Langdon-Reihe von Dan Brown wieder auf den Regiestuhl zurück. Oscar®-Preisträger Tom Hanks spielt erneut die Rolle des Robert Langdon und agiert in einem internationalen Ensemble, darunter Felicity Jones („Die Entdeckung der Unendlichkeit“), Irrfan Khan („Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger“), Omar Sy („Ziemlich beste Freunde“), Ben Foster („Todeszug nach Yuma“) und Sidse Babett Knudsen („Gefährliche Seilschaften“). Das Drehbuch stammt von David Koepp, basierend auf dem Roman von Dan Brown. Produziert wurde der Film von Ron Howard und Brian Grazer – David Householter, Dan Brown, Anna Culp und William M. Connor fungieren als Executive Producer.

Deutscher Kinostart: 13. Oktober 2016

www.inferno-film.de

www.facebook.com/RobertLangdonFilme

www.instagram.com/SonyPictures.de

www.twitter.com/SonyPicturesDE

#InfernoFilm