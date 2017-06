Gewinnspiel zum Kinostart von Gregs Tagebuch – Böse Falle

Mit “Gregs Tagebuch – Böse Falle” kommt am 01. Juni 2017 bereits der vierte Film des erfolgreichen Franchises von Jugendbuch-Autor Jeff Kinney in die deutschen Kinos. Diesmal wartet ein abenteuerlicher Roadtrip auf die Heffley-Familie, der mit einigen Strapazen verbunden ist. Passend dazu verlosen wir für euch ein kleines Fanpaket zum Film. Dieses besteht aus:

1x Plakat

1x DVD 3. Teil

Mitmachen ist ganz einfach. Schickt uns eine Mail mit dem Betreff „Greg“ an mach-mit-bei@games-mag.de und landet in der Lostrommel. Das Gewinnspiel endet am Sonntag, den 11. Juni um 23:59 Uhr. Wir drücken euch die Daumen.

In GREGS TAGEBUCH – BÖSE FALLE, basierend auf der Rekord brechenden Gregs Tagebuch – Buchreihe, geht ein Familienausflug zu Oma’s 90. Geburtstag katastrophal daneben – und alles dank Gregs neuestem Plan (endlich!) berühmt zu werden.

Regisseur: David Bowers

Produzenten: Nina Jacobson, Brad Simpson

Besetzung: Jason Ian Drucker, Charlie Wright, Owen Asztalos, Tom Everett Scott, Alicia Silverstone

Ab Donnerstag, 1. Juni nur im Kino

Im Verleih von Twentieth Century Fox

