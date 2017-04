Gewinnspiel zum Kinostart von DIE SCHLÜMPFE – DAS VERLORENE DORF

Die Schlümpfe kommen wieder auf die große Leinwand. Am Donnerstag ist es soweit, dann startet DIE SCHLÜMPFE – DAS VELORENE DORF in unseren Kinos. Passend dazu haben wir ein kleines Gewinnspiel auf die Beine gestellt. Schickt uns eine Mail mit dem Betreff SCHLUMPF an mach-mit-bei@games-mag.de und gewinnt einen folgendes schlumpfiges Fanpaket:

1 x Thermobecher ( Farbe / Design wird per Zufall bestimmt )

1 x Brettchen „Schlümpfe“

1 x Plakat

Mehr zum Film:

In diesem komplett animierten, völlig neuen Schlumpf-Abenteuer begibt sich Schlumpfine mit einer geheimnisvollen Karte und ihren Freunden Schlaubi, Hefti und Clumsy auf eine aufregende Reise in den „Verbotenen Wald“, der voller magischer Kreaturen ist. In einem Wettlauf gegen die Zeit müssen sie das „Verlorene Dorf“ ausfindig machen, ehe der böse Zauberer Gargamel es entdeckt. Die Reise der Schlümpfe wird zur reinsten Achterbahnfahrt voller Action und Gefahren – und an ihrem Ende steht nichts Geringeres als die Enthüllung des größten Geheimnisses in der Schlumpf-Geschichte!

In DIE SCHLÜMPFE – DAS VERLORENE DORF nehmen die berühmten und allseits beliebten Schlümpfe ihre vielen großen und kleinen Fans mit in eine ganz neue Welt voller Spaß, Abenteuer und neuen Freunden. Kelly Asbury (“Shrek 2 – Der tollkühne Held kehrt zurück”) führte Regie und liefert perfekte Unterhaltung für die ganze Familie in 2D und 3D. Als Produzent fungiert Jordan Kerner (“Schweinchen Wilbur und seine Freunde“, “Die Schlümpfe”), Ko-Produzentin ist Mary Ellen Bauder („Hotel Transsilvanien“), Executive Producer sind Raja Gosnell und Ben Waisbren.

Deutscher Kinostart: 6. April 2017

