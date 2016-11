Gewinnspiel zum Kinostart von Deepwater Horizon

Am 24.November startet Deepwater Horizon in den deutschen Kinos. Passend dazu haben wir ein kleines aber feines Gewinnspiel für euch am Start. Wir verlosen zwei nette Fanpakete die jeweils 2 Kinofreikarten und das Filmplakat beinhalten. Wer also Bock auf einen gemütlichen Kino-Abend hat sollte unbedingt mitmachen. Die Teilnahme ist kinderleicht. Schickt eine Mail mit dem Betreff „Horizon“ an mach-mit-bei@games-mag.de und ihr landet im Lostopf. Das Gewinnspiel läuft bis zum 27. November um 23:59 Uhr.

Mehr zum Film

2010 steht die Ölbohranlage Deepwater Horizon kurz vor einem bahnbrechenden Rekord: Über 100 Millionen Barrel Öl sollen 70 Kilometer von der US-Küste entfernt aus dem Golf von Mexiko gefördert werden. Das Team um die beiden Chef-Techniker Mike Williams (Mark Wahlberg) und Jimmy Harrell (Kurt Russell) ist beauftragt, die Bohrung vorzubereiten, doch ein Test zeigt, dass der Druck auf das Bohrloch viel zu hoch ist. Trotz energischer Warnungen seitens der Crew geschieht, was man im BP-Konzern bis dahin für unmöglich hielt. Es kommt zu einen „Blowout“: Gas und Öl schießen unter enormem Druck unkontrolliert an die Oberfläche, mehrere gewaltige Explosionen sind die Folge. Über 120 Menschen sind plötzlich auf der Plattform eingeschlossen. Millionen Tonnen Öl strömen unkontrolliert ins Meer. Williams und sein Team setzen ihr eigenes Leben aufs Spiel, um die Verletzten zu evakuieren und Überlebende zu retten. Ein brandgefährlicher Wettlauf gegen die Zeit beginnt…

Blockbuster-Spezialist Peter Berg hat bereits mit „Hancock“ und „Lone Survivor“ sein Gespür für erstklassiges Action-Kino bewiesen. In DEEPWATER HORIZON rekonstruiert er die letzten, folgenschweren Stunden auf der Ölplattform und erzählt die packende Geschichte jener Männer, die bei dem Versuch, das Unvermeidliche abzuwenden, ihr Leben riskierten. Entstanden ist ein bildgewaltiges Action-Spektakel mit Starbesetzung. Neben Mark Wahlberg („Ted“, „Transformers: Ära des Untergangs“) in der Hauptrolle überzeugen John Malkovich („R.E.D.“), Kurt Russell („The Hateful 8“), Kate Hudson („Bride Wars – Beste Feindinnen“) und Dylan O’Brien („Maze Runner“-Reihe). DEEPWATER HORIZON ist eine Produktion von di Bonaventura Pictures, Closest to the Hole, Leverage Entertainment.