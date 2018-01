Gewinnspiel zum Kinostart von Criminal Squad

Zum Kinostart von Criminal Squad am 01. Februar haben wir wieder ein kleines Gewinnspiel auf die Beine gestellt. Zusammen mit unseren Partner verlosen wir für euch 2 x 2 Kinofreikarten plus Plakat. Schickt uns eine Mail mit dem Betreff „Criminal“ an mach-mit-bei@games-mag.de und landet im Lostopf. Das Gewinnspiel läuft bis zum 28. Januar um 23:59 Uhr. Wir drücken euch die Daumen.

Und darum geht es im Film:

Unter der Regie von Christian Gudegast (Drehbuch „London Has Fallen“) läuft Gerard Butler („Geostorm“) in Criminal Squad als erbarmungsloser Cop ‚Big Nick‘ zu Hochtouren auf! Ihm gegenüber steht eine Gruppe unberechenbarer L.A.-Gangster, u.a. verkörpert durch „Orange Is The New Black“-Star Pablo Schreiber, Rapper-Größe Curtis ‘50 Cent’ Jackson („Escape Plan“) sowie Ice Cubes Sohn O’Shea Jackson („Straight Outta Compton“).

In Criminal Squad treffen furchtlose Gangster auf kompromisslose Ermittler. Mit rasanten Verfolgungsjagden, ehrlicher Action sowie unvorhersehbaren Twists sorgt das Kino-Feuerwerk mit Hollywoods Draufgänger Gerard Butler für adrenalingeladene Dauerspannung.