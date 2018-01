Gewinnspiel zum Home Entertainment Start von 6 Below-Verschollen im Schnee

Zum Home Entertainment Start von 6 Below-Verschollen im Schnee haben wir wieder ein kleines Gewinnspiel für euch auf die Beine gestellt. Dabei verlosen wir unter allen Teilnehmern eine DVD sowie ein Blu-ray des Film. Mitmachen ist ganz einfach. Schickt eine Mail mit dem Betreff „6“ sowie euren Wunschgewinn an mach-mit-bei@games-mag.de und landet in der Lostrommel. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 14.01. um 23.59 Uhr.

Im Februar 2004 startet Ex-Eishockey Spieler und Adrenalinjunkie Eric LeMarque eine Snowboardtour durch die höchsten Gipfel der Sierra Nevada. Auf der Suche nach Einsamkeit und Abenteuer befindet sich Eric fernab von gesicherten Pisten, als plötzlich ein gewaltiger Schneesturm aufzieht. Abgeschieden von jeglicher Zivilisation irrt er tagelang ohne Verpflegung in den Bergen umher. Dabei kämpft er nicht nur ums Überleben, sondern wird auch von seiner Vergangenheit eingeholt. Um die quälenden Erinnerungen zu überwinden, muss er sich seinen Dämonen stellen und den Glauben an sich selbst wiederfinden, bevor Schnee und Eis sein Schicksal besiegeln

6 BELOW – Verschollen im Schnee ist ab 05. Januar 2018 als DVD, Blu-ray und Video on Demand erhältlich! Das Bonusmaterial enthält Behind the Scenes und Featurettes.