Gewinnspiel – Wir verlosen 3 x CAPCY CHAT´N SOUND für die Playstation 4

Wir haben wieder ein cooles Gewinnspiel für euch auf die Beine gestellt. Gemeinsam mit unseren Partner von CAPCY Europe GmbH verlosen wir dreimal den Audioadapter CHAT´N SOUND für die Playstation 4. Um dabei zu sein müsst ihr nicht Einstein sein sondern einfach eine Mail mit den Betreff „Capcy“ an mach-mit-bei@games-mag.de schicken. Und schon landet ihr in der Lostrommel. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 06. August um 23:59 Uhr.

Doch was ist dieses Chat´n Sound überhaupt?

Mit dem CAPCY CHAT’N SOUND Adapter hast du die volle Kontrolle über dein Audioerlebnis!

Ohne Headset: Das eingebaute, hochsensible Mikrofon lässt dich glasklar kommunizieren. Du brauchst kein Headset und hörst die Ausgabe der anderen Chat-Teilnehmer über deinen Fernseher. Nie wieder warme Ohren! Mit dem Stummschalter kannst du jederzeit das Mikrofon ausschalten.

Mit Headset ohne Mikrofon: Dein Lieblings-Kopfhörer hat kein Mikrofon? Macht nichts! Schliess ihn einfach an dein CHAT’N SOUND an und höre Musik & Chat, während du die Lautstärke bequem am Controller einstellen kannst. Das eingebaute Mikrofon ergänzt dein Headset perfekt und jeder versteht dich!

Mit Headset mit Mikrofon: Lautstärkereglung & Mikrofonstummschaltung, du hast die volle Kontrolle im Chat. Nur einen Fingerschnipp entfernt.