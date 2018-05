Getestet: Legales Online Glücksspiel aus Schleswig-Holstein

Online Casinos erfreuen sich auch in Deutschland einer immer größer werdenden Beliebtheit. Wer um Echtgeld spielen möchte, sollte sich natürlich Gedanken machen, welchem Anbieter man sein hartverdientes Geld anvertrauen will. Welche Online Casinos sind wirklich seriös und sicher?

Wir haben uns daher die Online Casinos mit Glücksspiellizenz aus Schleswig-Holstein angesehen. Schleswig-Holstein hat als einziges deutsche Bundesland Online Casino-Lizenzen vergeben, welche zudem mit besonders strengen Auflagen verknüpft sind. Kann man in diesen Casinos nun bedenkenlos um echtes Geld zocken?

Die Debatte um Online Casinos in Deutschland

Wer sich für Online Glücksspiel interessiert, wird wahrscheinlich bereits wissen, dass die legale Situation rund um Online Casinos in Deutschland kompliziert ist. Laut dem deutschen Glücksspielstaatsvertrag von 2012 sind Online Casinos eigentlich verboten. Viele Anbieter pochen aber auf geltendes EU-Recht, nach dem ein Glücksspielanbieter seine Echtgeld-Spiele auch in Deutschland anbieten darf, solange es in einem anderen EU-Mitgliedsland dazu berechtig ist.

Online Casinos mit Lizenz aus Malta, Gibraltar oder Großbritannien können nach dieser Auffassung nach daher völlig legal auch in Deutschland operieren. Über diesen Punkt wird noch immer heftig diskutiert und gestritten, unter anderem vor dem europäischen Gerichtshof. Eine baldige Entscheidung, die Klarheit bringt, ist hier leider nicht zu erwarten.

Glücksspiel ist Ländersache

Zu guter Letzt ist Glücksspiel in Deutschland Ländersache, was die Sache nicht unbedingt einfacher macht. Ein Bundesland hat den Glücksspielstaatsvertrag zuerst nicht unterzeichnet und ist stattdessen einen eigenen Weg gegangen. Schleswig-Holstein hat insgesamt 23 Online Casino-Lizenzen vergeben, welche immer noch gültig sind, obwohl das Bundesland mittlerweile seinen Sonderweg aufgegeben hat. Dürfen in diesen Casinos nun deutsche Spieler legal um echtes Geld spielen?

Auch das ist nicht völlig unumstritten. So gibt es die Auffassung, dass nur Spieler mit Wohnsitz in Schleswig-Holstein in einem dieser 23 Online Casinos um echtes Geld spielen dürfen. Spieler aus anderen Bundesländern müssten von den Online Casinos eigentlich aussperrt werden.

Muss man nun als Spieler aus dem Saarland fürchten, dass man Besuch von der Polizei erhält, weil man im Online Casino ein paar Hände Blackjack um echtes Geld spielt? Das nun nicht. Die Gesetzeslage richtet sich vor allem gegen die Anbieter und nicht gegen die Spieler.

Auch wenn die legale Situation in Deutschland reichlich verzwickt ist, Fakt ist, dass man als deutscher Spieler leicht Zugang zu Hunderten verschiedenen Online Casinos hat. Wer online um Echtgeld spielen will, findet garantiert einen Anbieter.

Um ein Mindestmaß an Sicherheit zu gewährleisten sollte man aber in jedem Fall darauf achten, dass das Online Casino über eine innerhalb der EU-gültige Glücksspiellizenz verfügt. Wer doppelt sicher sein will, spielt am Besten in einem der 23 Casinos mit Schleswig-Holstein Lizenz. Bei diesen Online Casinos kann man davon ausgehen, dass die Betreiber seriös und die angebotenen Casinospiele wirklich fair sind.

Wie gut sind diese Schleswig-Holstein Online Casinos nun?

Unter den 23 Lizenznehmern findet man einige bekannte Namen, wie zum Beispiel 888, den Betreiber eines der größten Online Casinos überhaupt. Fans der deutschen Merkur Gaming Spiele können Ihr Glück im hauseigenen Merkur Spielcasino versuchen, während das schwedische Softwarehaus SkillOnNet mit DrückGlück ein eigenes Online Casino speziell für den deutschen Markt geschaffen hat. Vielleicht fallen Ihnen bei diesem Namen die TV-Werbespots mit Sportlegende Rainer Calmund ein, mit denen das neue Casino beworben wurde. SkillOnNet hat einiges Geld in das Marketing investiert, um sein neues deutsches Online Casino anzupreisen.

Alle diese Online Casinos haben gemeinsam, dass sie einen dicken Auflagenkatalog erfüllen und strenge Maßnahmen zum Spielerschutz ergreifen müssen. Das ist natürlich aus Spielersicht eine feine Sache und sorgt für ein ruhiges Gewissen.

Welche Casinospiele werden angeboten?

Bekannte Casinospiele, wie Roulette und Blackjack werden in den meisten Online Casinos in verschiedenen Varianten angeboten. Zudem gibt es verschiedene Karten- und Würfelspiele, wie Baccarat, Caribbean Stud Poker und Craps und natürlich Dutzende oder gar Hunderte verschiedenen Spielautomaten und Video Slots zu entdecken.

Das genaue Spielsortiment hängt aber immer davon ab, welche Softwarehersteller die Casinospiele bereitstellen. So bietet das Merkur Casino klarerweise Online Slots von Merkur Gaming an, wie man sie auch in der örtlichen Spielhalle finden kann. Im DrückGlück Casino findet man dahingegen die Video Slots von Branchengröße NetEnt.

Hier ein Tipp: Sie müssen diese Casinospiele nicht um echtes Geld spielen. In fast jedem deutschen Online Casinos können Sie das Angebot an Spieltischen und Spielautomaten kostenlos um Spielgeld ausprobieren. Das kostet Sie keinen Cent, macht dennoch eine Menge Spaß und ist zudem ein idealer Weg, um neue Spiele kennenzulernen oder ein Online Casino auszuprobieren.

Wie gut sind nun Online Casinos aus Schleswig-Holstein?

Kommen wir nun zurück zur eigentlichen Frage: Wie gut sind diese Online Casinos mit Lizenz aus Schleswig-Holstein?

Prinzipiell können Sie davon ausgehen, dass diese Anbieter sicher und seriös sind. Dafür sorgen die besonders strengen Kontrollen und Auflagen der Glücksspielbehörde. Sie können hier also mit ruhigem Gewissen um echtes Geld spielen, solange Sie vom Online Casino akzeptiert werden. Sollten Sie abgelehnt werden, etwa weil Sie im falschen Bundesland wohnen, sollten Sie aber auf keinen Fall falsche Angaben machen. Früher oder später wird die Notlüge auffliegen und Sie riskieren, dass Ihre Gewinne einbehalten werden.

Welches Casino sich am besten für Sie eignet, hängt freilich von Ihren persönlichen Vorlieben ab. Am besten, Sie nehmen sich etwas Zeit und lesen sich Testberichte der Online Casinos durch oder testen das Spielangebot im Spielgeldmodus aus. So können Sie sich eine eigene Meinung bilden und werden garantiert das Online Casino finden, dass wirklich zu Ihnen passt.

Bildquelle:pixabay.de