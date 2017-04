Get Even – Neues Video gibt weitere Eindrücke zum Spiel

Der Release von Get Even ist nicht mehr allzu weit weg, deshalb veröffentlichen Bandai Namco und The Farm 51 immer wieder neues Material das uns anteasern soll. Der letzte Trailer, der den Namen „Loose Ends“ trug und uns eine Nebenhandlung vorstellte, liegt bereits einige Wochen zurück.

Heute veröffentlichten die Verantwortlichen ein weiteres Video namens „Cherish what’s important“. Und wieder wird uns eine Nebenhandlung vorgestellt, von der eigentlichen Story erfahren wir leider wenig.

Bringt Get Even frischen Wind in die Shooter-Szene?

Bislang wissen wir nur so viel: Wir schlüpfen in die Rolle von Cole Black. Der kann sich an nichts mehr erinnern, außer daran dass er wohl versucht haben muss ein Mädchen zu retten, welches eine Bombe umgeschnallt hatte. Im Verlauf des Spiels tauchen wir in seinen Verstand ein und müssen versuchen zwischen Realität und Einbildung zu unterscheiden.

Wie genau die Entwickler das umsetzen wollen, werden wir wohl erst am Tag des Releases erfahren. Das Spiel erscheint am 26. Mai, also in fast genau einem Monat, für die Playstation 4, die Xbox One und den PC.

Hier ist der neue Trailer für euch!