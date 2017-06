Get Even – Neuer Release findet am 23. Juni statt

Bandai Namco hat nach der Verschiebung von Get Even das neue Erscheinungsdatum bestätigt. Get Even ist ab dem 23. Juni 2017 als digitaler Download und Disc für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.

Darum geht es:

Wir müssen die Umgebung erkunden, uns auf Details konzentrieren und einmal tief Luft holen, denn in der Rolle von Cole Black bewegen wir uns durch eine alte verlassene Anstalt, mit nichts weiter als unseren Erinnerungen. Aber sind das auch wirklich nur Erinnerungen? Wir müssen das Mädchen retten. Uns auf Details konzentrieren. Das Mädchen hat eine Bombe. What?