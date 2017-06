Get Even – Hier ist der Launch-Trailer

Get Even – Hier ist der Launch-Trailer

Bandai Namco und The Farm 51 haben heute den Launch-Trailer zum Spiel Get Even veröffentlicht, das am 23. Juni für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Die PC-Version ist bereits seit heute digital erhältlich. In dem neuen Trailer geht es vor allem um versteckte Hinweise, die dem Spieler dabei helfen, sich an die eigene Vergangenheit zu erinnern und mysteriöse Mordfälle aufzuklären.

Das Psycho-Thriller-Spiel Get Even wartet mit einem unkonventionellen Gameplay auf, das durch seinen auserlesenen Soundtrack aus der Feder des IFMCA-Award-Gewinners Olivier Derivière noch weiter verbessert wird. Gesteigert wird die Erfahrung des Mystery-Adventures noch durch das von Iain Sharkey und Stephen Long geschriebene, außergewöhnliche Szenario, in dem der Spieler immer wieder emotionale Entscheidungen treffen muss. Vervollständigt wird die antreibende Atmosphäre durch die innovative Auro-3D-Technologie von Auro Technologies, die eine realistische Soundkulisse der Umgebung ermöglicht.

Launch-Trailer: