[Gerücht] Oculus Rift für die XBox One bestätigt?

Tatort: Wien, Game City 2016 bei Aussteller Sony.

Als wir in ein Gespräch mit einem etwas ranghöheren Sony-Mitarbeiter geraten fachsimpeln wir über VR und die Unterschiede beziehungsweise die Vor- und Nachteile des jeweiligen Systems. Bei der Frage welche VR-Brille wir nutzen erwähnen wir die Oculus Rift. Der Sony-Boy ätzt – wäh ein XBox One-Benutzer. MOMENT! Nein wir zocken am PC. So weit wir wissen gibt es noch kein offizielles Statement von MS welche VR-Brille sie verwenden werden, weiß Sony da eventuell schon mehr? Als der Sony-Boy dann reflexartig die Flucht ergreift ist für uns klar die Rift wird auf der XBox One Scorpio verwendet werden.