Gerücht: The Legend of Zelda bald auf dem Smartphone?

The Legend of Zelda: Breath of the Wild ist war ein riesen Erfolg für Nintendo. Nun will Nintendo Gerüchten zufolge ihre beliebte IP aufs Smartphone verfrachten.

Laut des Wall Street Journals will der japanische Branchen-Gigant Nintendo ihr beliebtes „The Legend of Zelda“- Universum auch per App auf das heimische Smartphone bringen, so wird es zumindest von vermeintlichen Insidern behauptet. Demnach soll nach dem „Animal Crossing“, welches für die zweite Hälfte diesen Jahres geplant ist, für Smart Devices auch ein TLoZ folgen. Laut den Insidern, könne Nintendo aber noch keinen genaueren Zeitraum angeben. Auch in welches Genre die App (höchstwahrscheinlich ein Spiel) sich eingliedern wird, kann man noch nicht sagen.