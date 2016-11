Gerücht – Kommt da etwa ein neuer FIFA Street Teil auf uns zu?

Das wäre fantastisch und sicher die Meldung des Tages. Laut EA Kanada könnte es schon bald ein neues FIFA Street geben. So haben die Jungs ein Bild auf Instagram veröffentlicht, welches natürlich nun alle Gerüchte dazu kräftig befeuern wird. Und dabei wird dann noch die Frage gestellt: Wer will ein neues FIFA Street sehen? Die Antwort ist ja wohl ganz klar: Am besten gestern schon. Wir bleiben am Ball.

