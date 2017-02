Genital Jousting – Penis-Spiel erhält Valentinstagsupdate

Die zärtlichen Liebhaber von Free Lives (Broforce) und ihr dominanter Publisher Devolver Digital (ebenfalls Broforce) haben das Date Night-Update für die sinnliche Multiplayer-Sensation Genital Jousting veröffentlicht. Der weltweit führende Penis- und Anus-Spiel wird in der Woche der Liebe und Romantik mit lieblichen 50% Rabatt angeboten. Da bleibt mehr Geld für Blumen und völlig überteuerte Schokoherzen.

Trailer:

Das steckt drin:

Das neue Date Night-Update für Genital Jousting beinhaltet sechs neue Aktivitäten (was ein Zufall…), die speziell für zwei Spieler entworfen wurden, egal ob diese sich in einer warmen, lokalen Multiplayer-Umarmung oder in einer Internet-basierten Fernbeziehung zusammenfinden. Potentielle Liebhaber werden nun in der Lage sein, sich gegenseitig zu penetrieren, während sie von duftenden Rosen umgeben sind, eine Runde Bowling genießen oder in Mitte eines romantischen Picknicks für zwei über die neueste Aktualisierung tuscheln.

Während der Early Access-Zeit plant Free Lives die Aktualisierung und Erweiterung von Genital Jousting mit neuen Funktionen, Spielmodi, Herausforderungen und anpassbaren Ausrüstungen für die digitalen Penise. Spieler werden deshalb auch dazu ermutigt, ihr Feedback und Spielideen über die Community-Foren, soziale Medien und mit der guten, altmodischen E-Mail zu übermitteln, um das endgültige Produkt selbst zu formen und zu gestalten – damit es zu einem Traum für alle wird, die sich schon immer ein Spiel mit freilaufenden Penisen gewünscht haben.