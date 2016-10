Gears of War 4: Oliver Stritzel spricht Marcus Fenix

Der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher Oliver Stritzel ist die neue deutsche Synchronstimme von Marcus Fenix in Gears of War 4. In seiner Karriere lieh der gebürtige Berliner seine Stimme bereits mehrfach an bekannte Hollywood-Größen wie Philip Seymour Hoffman, Dwayne „The Rock“ Johnson, Michael Wincott, Bruce Greenwood, Kevin Bacon und Josh Brolin. Des Weiteren synchronisierte er Sean Penn in „Dead Man Walking“, Hugo Weaving in „V wie Vendetta“ und „Cloud Atlas“ sowie Idris Elba in „Pacific Rim“.

In den TV-Serien „Spartacus“ und „The Shannara Chronicles“ spricht er zudem Manu Bennett. Oliver Stritzel ist deutschen Fernsehzuschauern vor allem aus dem „Tatort“, „SOKO Leipzig“ sowie „Polizeiruf 110“ bekannt. Bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg übernahm der 49-jährige in diesem Jahr die Rolle des Cornel Brinkley in der Produktion „Der Schatz im Silbersee“.

Der von Stritzel gesprochene Charakter Marcus Fenix gehört zu den Aushängeschildern der Kult-Videospiele-Franchise Gears of War und hat nicht nur unter Gaming-Fans längst Kultstatus erreicht. Bereits der offizielle Video-Trailer „Tomorrow“ legte den Grundstein für den Beginn einer neuen Saga um den Protagonisten der Teile 1-3. Fenix leitet im aktuellen Teil der Reihe den Generationswechsel ein: Im Mittelpunkt von Gears of War 4, das am 11. Oktober 2016 erscheint, stehen sein Sohn JD Fenix und seine Kameraden Kait und Del, die sich der monströsen Bedrohung in den Weg stellen.

Gears of War 4 erscheint am 11. Oktober 2016 für Xbox One und Windows 10.