Gears of War 4 – April-Update mit Schokowaffen und neuen Karten

Im April kommt ein neues Update für Gears of War 4, das pünktlich zum Osterfest einen passenden neuen Spiel-Modus mitbringt. Dazu gibt es zwei neue Maps, kleine Anpassungen beim Waffenhandling und gewerteten Spielen und zusätzliche Legacy-Charaktere zum Sammeln.

Oster-Event

Passend zum Osterfest steht Dir mit Bunny Hunt ein neuer Spielmodus zur Verfügung. Angelehnt an den Multiplayer-Modus Guardian kehren die charakteristischen Hasenköpfe aus den vergangenen Gears of War-Teilen zurück. Daneben stehen Dir fünf neue Schoko-Ei-Skins für Deine Waffen zur Verfügung. Registriere Dich dazu einfach auf Gearsofwar.com und erledige die Herausforderungen in unserer Playlist.

Neue Maps

Mit Hotel und The Slab bekommen zwei alte Karten aus Gears of War 3 einen neuen Anstrich. Die Map Hotel spielt auf einer nebelbehangenen Steilküste und besteht aus verschiedenen freien Arealen, kombiniert mit engen Innenräumen. Die Karte eignet sich hervorragend für einen Mix aus Deckungs- und Fernkampf-Szenarien. The Slab führt Dich in Zellenblock 38, in dem die Spieleserie ihre Anfänge nahm. Im Kerker wählst Du zwischen zwei Wegen, die durch einen Innenhof voneinander getrennt sind und zu Scharmützeln mit Gnasher und Distanzwaffen einladen. Kehre zurück in das Gefängnis von Marcus Fenix und erlebe den Look des Originals.

Beide Maps sind ab sofort für Besitzer des Season Pass über die Developers Playlist verfügbar, inklusive doppelten Erfahrungspunkten und zwanzig Prozent Bonus-Guthaben. Am 11. April sind die beiden Maps für alle Spieler zugänglich.

Angepasstes Waffenverhalten und optimierte Rangliste

Aufgrund des Feedbacks aus der Community und der Analyse unzähliger Spiele wird im April-Update das Verhalten einiger Waffen angepasst. Die Reichweite des Gnashers verkürzt sich, der Hammerburst wird stärker und das Lancer-Gewehr leicht angepasst. Die Einzelheiten zu den Änderungen findest Du hier.

Weitere Optimierungen betreffen gewertete Spiele, inklusive Saison und Saison-Belohnungen.

Legacy Charaktere

Zusätzlich zu den wiederkehrenden Legacy-Charakteren, gibt es zum COG-Lineup eine Ergänzung. Die neuen Charaktere kannst Du abermals in Gear-Packs entdecken, bevor Du sie bauen kannst – ähnlich wie Tai im März. Auch Fans der Locust können sich freuen, denn Kantus feiert im April sein Comeback.