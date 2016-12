Gears of War 2 wird vom Index genommen

Pünktlich zum Jahreswechsel hat das 12er-Gremium der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (BPjM) Gears of War 2 aus der Liste der jugendgefährdenden Medien gestrichen und im Anschluss wurde das Spiel von der USK mit dem Prüfsiegel USK18 gekennzeichnet. Die Streichung tritt ab sofort in Kraft, der Titel ist demnach in Deutschland frei verkäuflich und wird Anfang 2017 als Game on Demand im Xbox Store verfügbar sein. Somit sind ab sofort alle Gears of War-Spiele in Deutschland verfügbar.

Marcus Fenix kehrt zurück

Gears of War 2 setzt sechs Monate nach dem Original ein und führt die Geschichte rund um Marcus Fenix und Dominic Santiago fort. Erneut stellst Du Dich in einem nervenaufreibenden Abenteuer der drohenden Gefahr aus dem Untergrund: den Locust. Spiele allein, im Zwei-Spieler-Koop oder in packenden Multiplayer-Schlachten mit bis zu zehn Freunden. Erstmals hält in Gears of War 2 der Horde-Modus Einzug in die Gears-Serie und fordert Dich und Deine Freunde Welle um Welle gegen die furchteinflößenden Locust.

Ein Grund zum Feiern und ein besonderes Jahr für Gears of War. Die Fakten des Jahres 2016:

29.07: Das originale Gears of War wird nach 10 Jahren vom Index genommen

