GameStop – Watch_Dogs 2 für 9,99 € vorbestellen

Mit Watch Dogs 2 veröffentlicht Ubisoft am 15. November 2016 eines der meist erwarteten Spiele des Jahres. GameStop gibt

seinen Kunden die Möglichkeit, das Spiel im Rahmen der „9.99er“-Aktion bereits jetzt für nur 9,99 EUR (CHF 9.90) vorzubestellen.

Und so funktioniert die „9.99er“-Aktion bei GameStop:

GameStop-Kunden geben zwei Spiele der aktuellen „9.99er“-Eintauschliste (www.gamestop.de/eintauschliste) in einem der über 250 GameStop-Stores in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ab und erhalten dafür das brandneue

Watch Dogs 2 (PS4, Xbox One) pünktlich zum Release für nur noch 9,99 EUR bzw. CHF 9.90.

Zum Spiel Watch Dogs 2:

Willkommen in San Francisco! Die Metropole scheint durch das neue Betriebssystem ctOS 2.0 so sicher und effizient, wie nie zuvor – doch der Schein trügt! Der Spieler schlüpft in die Rolle des genialen Superhackers Marcus Holloway und muss den Cyberangriff des Jahrhunderts starten, um Überwachung und Manipulation lahm zu legen und die Freiheit der Bevölkerung zu sichern. Ob im Einzel- oder

Mehrspielermodus – Watch Dogs 2 bietet allen Open-World-Freunden eine aufregende und vielschichtige Spielwelt mit unzähligen Möglichkeiten.

Die „9.99er“-Aktion zu Watch Dogs 2 gilt ab sofort und bis zum 20. November 2016 in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nur solange de Vorrat reicht