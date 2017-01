Das neue Jahr ist endlich da und auch 2017 wartet wieder eine grandiose Auswahl an Spielen auf die Gamer. Doch vorher blickt GameStop noch einmal zurück und lässt die Gaming-Community bei der Wahl zum Spiel des Jahres 2016 abstimmen: Welches waren die absoluten Favoriten des letzten Jahres? Welches Sportspiel konnte 2016 am meisten überzeugen? Welches Abenteuer fesselte am

meisten? Welcher Shooter entschied den Kampf für sich? GameStop will es wissen – bis zum 08. Januar 2017 können Gamer online ihre persönlichen Lieblingsspiele in den folgenden Kategorien wählen:

• Bester Shooter

• Bestes Action-Spiel

• Bestes Adventure

• Bestes Rollenspiel

• Bestes Sportspiel

• Bestes Rennspiel

• Spiel des Jahres 2016

Unter allen Teilnehmern der Abstimmung verlost GameStop zudem noch drei fantastische Gewinne:

1. Preis: Ein PlayStation-Megapaket inkl. PlayStation Slim 1TB, PlayStation VR, den Games Uncharted 4: A Thief’s End, No Man’s Sky, Bloodborne Game of the Year Edition und The Last Guardian sowie 12 Monate PlayStation Plus.

2. Preis: Ein Nintendo-Paket inkl. Nintendo New 3DS XL Metallic Black mit den Games Pokémon Sonne und Pokémon Mond.

3. Preis: Ein GameStop-Paket inkl. einer Gutscheinkarte im Wert von 250 Euro sowie 12 Monate Game Informer Digital.

Die Abstimmung ist ab sofort und bis 08. Januar 2017 nur online unter www.gamestop.de/spieldesjahres möglich. Die Gewinner-Spiele der jeweiligen Kategorien werden am 24. Januar 2017 bekannt gegeben.