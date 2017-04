GameStop – PS4 Pro Eintauschaktion sorgt für Probleme

GameStop hat mit seiner PS4 Pro Eintauschaktion anscheinend nicht mit dem Ansturm der Kunden gerechnet. Nun haben sie eine offizielle Stellungnahme abgegeben und bitten um Entschuldigung:

Aufgrund des explosiven Ansturms und der enormen Resonanz auf die aktuelle GameStop-Eintauschaktion zur PS4 Pro ist es leider zu massiven Engpässen in den Stores gekommen. GameStop kann daher aktuell leider nicht alle Eintauschwünsche erfüllen. Für den gesamten Aktionszeitraum sind und waren von Beginn an aber mehrere Nachlieferungen in Planung, die sich auch teilweise schon auf dem Weg in die Filialen befinden, um allen Kunden schnellstmöglich den Zugang zur Aktion wieder zu gewähren.

GameStop bittet alle Kunden um etwas Geduld und bedauert die Verzögerungen.

Die Eintausch-Aktion zur PlayStation 4 Pro-Konsole gilt weiterhin bis zum 14. Mai 2017 in

allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz und nur solange der Vorrat reicht. Weitere Informationen zur Aktion gibt es hier: www.gamestop.de/ps4-pro