GameStop – Neue Eintauschaktion für Pókemon Sonne und Pókemon Mond

Das Pókemon-Fieber geht weiter! Mit den Spielen Pókemon Sonne und Pókemon Mond veröffentlicht Nintendo am 23. November 2016

gleich zwei neue Abenteuer des Rollenspielklassikers für Systeme der 3DS-Familie. Bei GameStop gibt es jetzt im Rahmen einer neuen Eintauschaktion die Möglichkeit, gleich beide Spiele günstig im Doppelpack vorzubestellen: Einfach zwei Games der aktuellen

Eintauschliste (https://www.gamestop.de/eintauschliste) in einem der über 250 Stores in Deutschland, Österreich oder der Schweiz abgeben und sich im Gegenzug die beiden neuen Pókemon-Abenteuer direkt zum Release für nur noch 44,99 EUR sichern.

Pokémon Sonne / Pókemon Mond

Eine neue Abenteuerreise beginnt. In Pókemon Sonne und Pókemon Mond erforschen Spieler die brandneue Alola-Region und begeben sich als Trainer auf die Suche nach unbekannten Pókemons. Diese gilt es zu trainieren, in packenden Kämpfen mit mächtigen Attacken zum Sieg zu führen und zum Pókemon-Champion zu machen. Doch das ist noch nicht alles: Der Spieler muss außerdem das Geheimnis hinter zwei legendären Pókemons – Solgaleo und Lunala – lüften. Es warten also jede Menge spannende Aufgaben für Fans der fantastischen Pókemon-Wesen…

Die Eintauschaktion zu Pókemon Sonne und Pókemon Mond gilt bis zum 27. November 2016 in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nur solange der Vorrat reicht.

Pókemon-Merchandise gefällig?

Bei GameStop gibt es eine riesen Auswahl an unterschiedlichsten Fan-Artikeln rund um das Thema Pókemon. Im Rahmen von ZiNG Pop Culture finden Kunden neben T-Shirts, Sweatshirts und Caps auch Tassen und Plüschfiguren sowie vieles mehr.