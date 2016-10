GameStop: Mafia 3 ab sofort in der 9,99er Aktion

Die knallharte Mafia-Reihe kehrt mit dem Anti-Held Lincoln Clay zurück auf die heimischen Bildschirme. Ab heute ist Mafia 3 bei GameStop und auch direkt in der „9.99er“-Aktion erhältlich. Somit haben alle Fans des Franchises noch bis zum 16. Oktober 2016 Gelegenheit, sich den neuesten Teil der Reihe für nur zwei gebrauchte Games der Eintauschliste und 9,99 EUR zu sichern.

Neben der Standard Version von Mafia 3 bietet GameStop seinen Kunden zusätzlich sowohl die Deluxe als auch die Collector’s Edition an. Die Deluxe Edition (PC, PS4, Xbox One) enthält die Vollversion Mafia 3 sowie den Season Pass. Die Mafia 3 Collector’s Edition (PC, PS4, Xbox One) hat noch mehr zu bieten und beinhaltet:

Premium Collector’s Edition

Mafia III Deluxe Edition mit der Vollversion des Spiels und dem Season Pass

Vorbesteller-Bonus „Familien-Rabatt“

Eine Nachbildung der Erkennungsmarke von Lincoln Clay

Glasuntersetzer aus Kunstleder

Exklusive Kunstdrucke für Sammler

Die Original-Spielmusik von Mafia III auf einer 180-Gramm-Vinylpressung

Die Original-Musikauswahl von New Bordeaux auf einer 180-Gramm-Vinylpressung

Die „9.99er“-Aktion zu Mafia 3 (PS4, Xbox One) gilt ab sofort bis 16. Oktober 2016 in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz und nur solange der Vorrat reicht.