GameStop – Holt euch die neue Xbox One S plus FIFA 17 für 59,99 €

GameStop bietet aktuell wieder ein interessantes Trade-In Angebot. So könnt ihr eure alte Xbox One (500 GB oder 1 TB) oder Playstation 4 (Slim / 500 GB / 1 TB) gegen eine Xbox One S (500 GB) plus FIFA 17 in blau eintauschen. Wer also die Vorzüge der 4K Konsole näher kennenlernen will und schon immer mit den Gedanken gespielt sich die Konsole zuzulegen sollte vielleicht jetzt zuschlagen.

