GameStop – For Honor in der 9,99er Aktion

Mit For Honor gibt es seit dieser Woche einen neuen absoluten Top-Titel aus dem Hause Ubisoft. GameStop-Kunden haben noch bis zum 19. Februar 2017 die Möglichkeit, sich das Game in den Stores bei Abgabe von zwei gebrauchten Spielen für nur 9,99 EUR zu holen. Die „9.99er“-Aktion gilt sowohl für die exklusiv bei GameStop erhältliche Deluxe Edition von For Honor sowie die Standard Edition.

So funktioniert die „9.99er“-Aktion bei GameStop:

Wer zwei Spiele der aktuellen „9.99er“-Eintauschliste in einem der über 250 GameStop- Stores in Deutschland, Österreich oder der Schweiz abgibt, erhält For Honor (PS4, Xbox One) für nur noch 9,99 EUR.

Über For Honor:

For Honor ist ein neues Nahkampf-Action-Game, bei dem Spieler als Streiter einer der größten Krieger-Fraktionen Ritter, Wikinger oder Samurai auf dem Schlachtfeld gegeneinander antreten. Das innovative Steuerungssystem The Art of Battle von For Honor

gibt den Spielern die vollständige Kontrolle über ihren Helden. For Honor bietet sowohl einen aufregenden Mehrspieler-Modus, als auch eine fesselnde Einzelspieler-Kampagne. Exklusiv bei GameStop erscheint For Honor in der Deluxe Edition, die neben dem Game

auch den offiziellen Soundtrack, eine exklusive Lithographie, sowie ein digitales Deluxe- Paket enthält.

Die „9.99er“-Aktion zu For Honor gilt bis zum 19. Februar 2017 in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz und nur solange der Vorrat reicht.