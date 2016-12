GameStop – Digitale Xbox Play Anywhere Games jetzt erhältlich

PC-Zocker aufgepasst: Dank dem neuen Microsoft-Dienst Play Anywhere gibt es bei GameStop die Spiele-Highlights Gears of War 4, Forza Horizon 3 und ReCore jetzt auch für Windows 10. Egal ob auf der Konsole oder am PC: Der erkämpfte Spielstand bleibt überall bestehen! Und das Beste: Die digitale Version des Spiels muss lediglich einmal gekauft werden, um sie anschließend auf beiden Geräten, Windows 10 PC und Xbox One, zu spielen. Jetzt direkt in einem der über 250 Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorbeischauen und die digitale Version sichern. So können die Xbox One exklusiven Spiele nun auch ganz leicht auf

dem Computer erlebt werden.

Über Play Anywhere

Mit Microsoft: Play Anywhere können Spieler ausgewählte Games sowohl auf der Xbox One-Konsole als auch auf den Windows 10-PCs zocken – ohne zusätzliche Kosten! Durch die Cross-Save-Funktion kann via Cloud von überall auf den aktuellen Spielstand

zugegriffen und weitergezockt werden. Auch Zusatzinhalte wie DLCs oder Season Passes sind von beiden Systemen aus verfügbar.

Microsoft: Play Anywhere funktioniert nur für PCs mit dem Betriebssystem Windows 10. Die digitalen Downloadcodes für Gears of War 4, Forza Horizon 3 und ReCore sind ab sofort in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.