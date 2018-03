GameStop – Die PS4 Pro-Eintauschaktion ist zurück

Immer noch keine PlayStation 4 Pro zu Hause? Kein Problem! Denn GameStop startet heute eine neue Eintauschaktion und bietet Kunden damit einmal mehr die Möglichkeit, sich günstig eine schwarze PS4 Pro-Konsole zu sichern. Noch bis zum 31. März 2018 gibt es bei Abgabe einer gebrauchten PS4 inkl. drei Games und einem Controller die PS4 Pro- Konsole für nur noch 99,99 EUR (CHF 99.90)!

Und so funktioniert die Eintauschaktion

GameStop-Kunden können sich im Rahmen einer Eintauschaktion vom 19. bis 31. März 2018 in den GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz die PS4 Pro 1TB in schwarz für nur 99,99 EUR (CHF 99.90) reservieren. Die Konsole selbst steht dann zwischen dem 02. und 14. April 2018 zur Abholung in den Stores bereit. Der Abholtermin wird jedem Kunden individuell direkt bei der Reservierung mitgeteilt. Abgegeben werden muss eine voll funktionsfähige PS4- Konsole (alle Modelle) inklusive drei PS4-Games und einem DualShock 4 Controller. Das dritte Spiel kann alternativ durch einen gebrauchten PS4-Controller ersetzt werden. Pro Store können maximal 50 Reservierungen angenommen werden. Schnell sein lohnt sich also!

Wichtig:

• Die 99,99 EUR (CHF 99.90) müssen bei Reservierung bezahlt werden

• Die eigene PS4 Konsole inklusive der drei Games und Controller kann auch erst bei

Abholung der PS4 Pro abgegeben werden

• Die abzugebenden PS4-Games sind frei wählbar, ausgeschlossen sind allerdings 67 Spiele,

die unter folgendem Link zu finden sind: www.gamestop.de/ps4-pro

• Anstatt des dritten Spiels kann auch ein voll funktionsfähiger Controller abgegeben werden.

D.h. es können auch zwei Spiele und zwei Controller zusammen mit der gebrauchten

PS4 abgegeben werden

• Jeder Store kann insgesamt 50 PS4 Pro-Reservierungen annehmen

Die eingetauschte PS4-Konsole muss voll funktionsfähig sein und wird von GameStop entsprechend getestet. Daher darf die Konsole nicht formatiert sein, da das Laufwerk nur bei installierten Konsolen überprüft werden kann. Das Siegel der Konsole muss außerdem unbeschädigt sein. Beschädigte oder nicht funktionsfähige PS4-Konsolen können nicht in Zahlung genommen werden. Eine Rücknahme bzw. ein Umtausch ist nach Abgabe der gebrauchten Konsole nicht mehr möglich.

Die PS4 Pro-Eintauschaktion gilt ab sofort bis 31. März 2018 in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Pro Store können maximal 50 PS4 Pro- Reservierungen angenommen werden.

Alle Infos zur Eintauschaktion, die Liste mit den 67 nicht eintauschbaren Games sowie eine Anleitung, wie die Konsole abgegeben werden muss, gibt es unter

www.gamestop.de/ps4-pro

www.gamestop.at/ps4-pro

www.gamestop.ch/ps4-pro