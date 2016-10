GameStop – Bring GTA V und erhalte Mafia 3 um 40€

Exklusiv für GameStop+ Mitglieder: Wer sein gebrauchtes GTA V in einem der über 250 Stores in Deutschland, Österreich oder der Schweiz abgibt, kann Mafia 3 (Release: 7. Oktober 2016) für nur 39,99 EUR (CHF 49.90) vorbestellen bzw. bis 8. Oktober direkt kaufen. Die Eintauschaktion gilt – sowohl für das abgegebene GTA V als auch das vorbestellte/gekaufte Mafia 3 – ausschließlich für die PS4 und Xbox One.

Zum Spiel Mafia 3:

In der Rolle des Lincoln Clay begibt sich der Spieler auf einen packenden Rachefeldzug: Die italienische Mafia hat seine Ersatzfamilie verraten und ausgelöscht – und hierfür sollen sie bezahlen. Lincoln gründet seine eigene Crew mit dem Ziel, in seiner Stadt New Bordeaux an die Spitze der Unterwelt zu gelangen. Nur so kann es ihm gelingen, Rache an all jenen zu nehmen, die ihm seine Familie nahmen. Knallharte Feuergefechte, hitzige Action und ein tödlicher Anti-Held. Mafia 3 hat alles, was eine richtige Mafia-Story braucht.

Rahmenbedingungen:

Die Mafia 3-Eintauschaktion (PS4, Xbox One) gilt exklusiv für alle GameStop+ Mitglieder bis zum 8. Oktober 2016 in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nur solange der Vorrat reicht.

Noch kein GameStop+ Mitglied? Das lässt sich schnell ändern: Einfach unter www.gamestop.de kostenlos anmelden oder in einem der Stores einen der Mitarbeiter ansprechen und sofort die Mafia 3-Eintauschaktion nutzen.