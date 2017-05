GameStop – 12 Ausgaben von The Red Bulletin geschenkt bei einem Einkauf ab 50€

GameStop beschenkt alle Kunden, die in den deutschen Stores vom 16. Mai bis 12. Juni 2017 für mindestens 50€ einkaufen, mit 12 Ausgaben des The Red Bulletin-Magazins.

Und so geht’s:

Einfach im Aktionszeitraum in einem der knapp 220 deutschen GameStop-Stores für 50€ einkaufen und an der Kasse bei Bezahlung einen Flyer erhalten. Mit diesem schenkt GameStop seinen Kunden ein 12-monatiges Abo des Magazins The Red Bulletin und damit 12 Ausgaben voller Entertainment und jeder Menge spannender Stories.

Im Anschluss endet das Abo automatisch.

Das ist The Red Bulletin:

The Red Bulletin erzählt Monat für Monat atemberaubende Stories aus der Welt von Red Bull und ihren „Playgrounds“. Im Fokus stehen dabei außergewöhnliche Persönlichkeiten, die außergewöhnliche Leistungen vollbringen, sich außerhalb der Norm bewegen, Grenzen ausreizen, leidenschaftlich Abenteuer suchen und dabei neue Wege gehen.