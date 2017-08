Gamescom 2017 – NeocoreGames mit Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr

Die Gamescom hat nicht nur die üblichen Publisher und AAA Titel zu bieten, auch etwas kleinere Entwickler können zeigen was sie draufhaben, beispielsweise NeocoreGames.

NeocoreGames und ihr Spiel Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr ist nun schon seit zwei Jahren ein Thema auf der gamescom, aber so langsam rückt der Release des ARPGs in greifbare Nähe. Das Spiel soll Anfang 2018 für PC, XBO und PS4 erscheinen. Spielen könnt ihr es schon früher, denn es geht schon ab dem 31. August (nächste Woche) in den Early Access.

Aber was ist dieses Game überhaupt? Ersteinmal ein typisches ARPG, welches sich in der großen und komplexen Warhammer 40k-Welt abspielt. Mit dem Warhammer 40.000 Universum sollte jeder Gamer mal etwas anfangen können, die Kurzfassung ist: Ein Sci-Fi-Universum, das mit Fantasy-Elementen bestückt ist, in dem es permanenten Krieg zwischen vielen verschiedenen Völkern sowie den Chaosgöttern und dessen Anhängern. Ihr schlüpft also in die Rolle eines Inquisitors, diese haben verschiedene Aufgaben und stellen die verschiedenen Klassen dar. Die Klasse die ihr wählt ist sehr wichtig. In der Spielwelt – dem Caligari Sector – könnt ihr auf einer Hub-Karte alle verfügbaren Missionen sehen. Achtung die Welt verändert sich und es ist geplant die Welt und ihr Planeten durch Events etwas zu verändern.

Mein Fazit zum Game lautet: Leute die Action-RPG Fans sind, werden das Spiel lieben, genau so wie 40K Fans. Alle anderen müssen sich das ganze mal selbst angucken, oder im Early Access zugreifen (Wegen des niedrigeren Preises). Der Ersteindruck ist gut und wir denken bzw. hoffen, dass das auch so bleibt.