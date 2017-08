gamescom 2017 – Hier ist das Line Up des Simulationsexperten Aerosoft

Simulationsexperte Aerosoft wird auf der gamescom 2017 in Köln sein bislang umfangreichstes Line-Up hochwertiger Simulationen für PC, MAC und mobile Endgeräte vorstellen. Vom 22. bis 26. August präsentiert die Simulation Company aus Paderborn Titel aus unterschiedlichsten Simulationsgenres.

Am Aerosoft-Stand in Halle 10.1 Stand C-005 und für Presse- und Handelspartner im Businessbereich in Halle 3.2 am Stand C012g – D013g (GAME Verband) zeigt Aerosoft insgesamt zehn unterschiedliche Titel.

Übersicht:

Aerofly FS2

Autobahnpolizei Simulator 2

The Bus

Delivery Simulator

Fernbus Simulator – Add-on Österreich / Schweiz

Notruf 112 Mobile

OMSI 2 – Add-on Metropole Ruhr

On the Road

Strohbergung Add-on für den Landwirtschafts-Simulator 2017

XPlane 11

Infos zu den Games:

Los geht es auf den Straßen. Wer im Fernbus Simulator schon alle Straßen und Strecken Deutschlands befahren hat, dem eröffnen sich mit dem Fernbus Simulator Add-on Österreich/Schweiz neue Möglichkeiten. Lieber Fracht-, als Passagiertransport? Mit On the Road präsentiert Aerosoft einen Truck Simulator mit Wirtschaftssystem und zeigt die neuesten Fortschritte der Early-Access-Version.

Angehende Busfahrer, denen die Strecken von Deutschland nach Österreich und in die Schweiz zu lang sind, können sich mit The Bus in den öffentlichen Personennahverkehr stürzen. Der Bussimulator deckt die drei bekanntesten Strecken in Berlin ab und bietet einen ausgefeilten Multiplayer, in dem Spieler Unternehmen gründen und als Leitstellenmitarbeiter und Fahrer ihren Dienst antreten können. Noch mehr Strecken hingegen bietet das OMSI 2 Add-On Metropole Ruhr, mit Strecken in und zwischen 15 Ruhrgebietsstädten.

Simulator-Fans, die lieber für Sicherheit auf den schnellsten Autobahnen Europas sorgen wollen, kommen im Autobahnpolizei Simulator 2 auf ihre Kosten. Der zweite Teil der Serie bietet eine ausbaubare Polizeistation und einen umfangreichen Story-Modus. Der Delivery Simulator schickt Spieler auf dieselben Straßen, allerdings in wesentlich gemächlicherem Tempo. In diesem Titel begleiten Spieler die Logistikkette von Anfang bis Ende und bekommen eine breite Auswahl an Lade- und Transportfahrzeugen geboten.

Mit Strohbergung veröffentlicht Aerosoft erstmals ein Add-on für den Landwirtschafts-Simulator 17. Dieses offizielle Add-on ergänzt die Simulation um die Pelletserzeugung und –bearbeitung und beinhaltet spezialisierte Fahrzeuge und eine komplette ausbaubare Palettieranlage.

XPlane 11 bringt Spieler auf Reiseflughöhe. Die elfte Auflage dieser bekannten und renommierten Flugsimulation wartet mit neuer Engine für Licht und Sound auf und kann mit vielen Add-ons erweitert werden. Ein weiterer Flugsimulator Aerofly FS2, der speziell beim Sichtflug mit toller Grafik punkten kann, wird in der neuen Version 2.0 vorgestellt.

Notruf 112 – Die Feuerwehr Simulation war schon auf dem PC ein voller Erfolg und erscheint jetzt auch für iOS und Android. Bald können Spieler also auch von unterwegs reagieren, wenn es brennt.