Games with Gold – World of Van Helsing jetzt schon kostenlos herunterladen

Die kommenden Games with Gold würden ja erst ab dem 01. Januar 2017 offiziell laufen, aber ihr dürft euch World of Van Helsing: Deathtrap schon heute kostenlos herunterladen. Wer also keine Lust hat zu warten oder einfach Bock auf Van Helsing hat, der sollte einfach unseren Link folgen und das Spiel auf seine Xbox One herunterladen.

Hier World of Van Helsing: Deathtrap kostenlos herunterladen