Wer nicht bis zum 1. Januar warten kann, kann sich schon jetzt die ersten Games with Gold Games für den Januar herunterladen. Dabei geht es um die Xbox 360 Version von Tomb Raider Underworld und die Xbox One Version von The Incredible Adventures of Van Helsing III. Einfach auf den Link klicken und herunterladen.

Tomb Raider Underworld

The Incredible Adventures of Van Helsing III