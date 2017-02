Games with Gold – Layers of Fear schon jetzt runterladen

Wie die Kollegen von www.xboxdynasty.de berichten könnt ihr euch Layers of Fear schon jetzt auf eure Xbox One herunterladen. Einen kleinen Haken hat die Sache aber. Da es die Testversion ist könnt ihr erstmal nur einen Teil des Spieles spielen. Die komplette Fassung gibt es dann ab dem 01. März. Es landet aber schon das komplette Spiel auf eurer Festplatte. Danach geht ihr einfach auf die Games with Gold Rubrik und wandelt das Spiel in eine Vollversion um.

Hier Layers of Fear herunterladen