Xbox Deutschland hat den Ersatztitel für das in Deutschland zensierte Army of Two veröffentlicht. So wird es vom 16. bis 31. Januar das Xbox 360 Game A Kingdom for Keflings kostenlos geben. Als Riese hilfst Du den Keflings beim Ausbau ihrer Siedlung. Tauche in eine mitteralterliche Welt ein und schalte neue Gebäude und Aufgaben frei.

Im Januar gibt es folgende Games with Gold:

Xbox One

The Incredible Adventures of Van Helsing III (1.1 – 31.1.)

Zombie (16.1 – 15.2.)

Xbox 360

Tomb Raider Underworld (1.1 – 15.1.)

A Kingdom for Keflings (16.1. – 31.1.)