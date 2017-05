Games with Gold – DAS sind die kostenlosen Games im Juni

Ein neuer Monat steht vor der Tür und somit auch kostenlose Games für die Xbox One und Xbox 360. Und mit Watch Dogs ist sogar ein echter Kracher mit an Bord. Im Juni dürft ihr euch über folgende Games freuen:

Xbox One

Speed Runners – 01. bis 30. Juni 2017

Lara Croft and the Temple of Osiris – 16. Mai bis 15. Juni 2017

Watch Dogs – 16. Juni bis 15. Juli 2017

Phantom Dust Multiplayer Starterpaket – 01. bis 30. Juni 2017

Xbox 360

Assassin’s Creed III – 01. bis 15. Juni 2017

Dragon Age: Origins – 16. bis 30. Juni 2017