Games with Gold – DAS sind die kostenlosen Games im Januar

Das ging mal recht fix. Major Nelson hat schon die Games with Gold für Januar 2017 veröffentlicht. Diesmal dürft ihr euch über World of Van Helsing: Deathtrap und Killer Instict Season 2 Ultra Edition für die Xbox One und auf The Cave und Rayman Origins für die Xbox 360 freuen. Eigentlich ganz passable Games, oder?

Xbox One

World of Van Helsing: Deathtrap 1 – 31. Januar 2017

Killer Instict Season 2 Ultra Edition 16.1 – 15. Februar

Xbox 360

The Cave 1 – 15.Januar

Rayman Origins 16 – 31. Januar