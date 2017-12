Games with Gold – DAS sind die kostenlosen Games im Januar

Die Games with Gold für Januar wurden bekannt gegeben. Kurz vor Weihnachten dürfen wir also schon mal erfahren welche Games wir 2018 auf unserer Xbox One oder Xbox 360 zocken dürfen. Diesmal sind folgende Games dabei:

Xbox One

The Incredible Adventures of Van Helsing III (1.1 – 31.1.)

Zombie (16.1 – 15.2.)

Xbox 360

Tomb Raider Underworld (1.1 – 15.1.)

Army of Two (16.1 – 31.1)*

*Army of Two ist in Deutschland allerdings verboten. Dafür wird es hierzulande wohl einen anderen Titel geben, den wir so schnell wie möglich nachreichen werden.

Was sagt ihr dazu?