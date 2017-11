Games with Gold – DAS sind die Games im Dezember

Die offiziellen Games with Gold für den Monat Dezember wurden angekündigt und wir dürfen uns über folgende Games freuen. Wir finden diesen Monat allerdings ein wenig dürftig.

Xbox One

Warhammer: End Times – Vermintide – 01. bis 31. Dezember

Back to the Future: The Game – 30th Anniversary Edition – 16. Dezember bis 15. Januar 2018

Tales from the Borderlands Complete Season (1-5) – 16. November bis 15. Dezember

Xbox 360

Child of Eden – 01. bis 15. Dezember

Marlow Briggs and the Mask of the Death – 16. bis 31. Dezember