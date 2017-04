Games of Glory – Cinematic-Trailer kündigt Open Beta an

Lightbulb Crew haben angekündigt, dass die Open-Beta zum Top-Down Team Shooter Games of Glory ab dem 25. April verfügbar sein wird. Das Spiel unterstützt nahtlosen „cross-platform“ Multiplayer für PS4 und PC.

In Games of Glory übernehmen wir die Kontrolle über die besten Gladiatoren der Galaxie, rüsten diese mit mächtigen Waffen aus und schließen sich in Teams zusammen, um gegen Konkurrenten im Kampf um galaktische Kontrolle und Macht anzutreten.

Games of Glory wird als freier Download im PlayStation Store und auf Steam verfügbar sein.

Cinematic-Trailer:

In der fernen Zukunft hat das Synarch die absolute Macht über das Universum und nutzt die Gladiatorenspiele Games of Glory, um Konflikte zu lösen und seine Macht zu erhalten.

Zum Launch der Open-Beta können wir zwischen 15 individuellen Klonen großer, interstellarer Krieger wählen. Die Charaktere werden den Rollen Tank, Support, Carry, Assassin oder Scout zugeordnet. Klone können mit mehr als 50 charakterübergreifenden Waffen ausgerüstet werden, darunter Shotguns, Sniper Rifles, Pistolen, Flammen- und Raketenwerfer. Diese Waffen können während eines Matches verbessert werden.

Das sagt der Entwickler:

„Mit Games of Glory haben wir uns darauf konzentriert, eine intensive, kompetitive Arena-Erfahrung zu schaffen, in der Konsolen- und PC-Spieler gegeneinander antreten können” so Anders Larsson, CEO und Gründer von Lightbulb Crew. „Games of Glory bietet spannendes, schnelles und kompetitives Gameplay, das Shooter- sowie MOBA-Spieler auf Anhieb ansprechen wird.“

Zwei Arenen fungieren auf den Planeten Arkashan und Svandia als primäre Schlachtfelder für die Games of Glory. Auf Arkashan befindet sich eine 4vs4-Kampfarena, in der wir Punkte einnehmen müssen, um die gegnerische Basis belagern zu können. Svandia bietet blitzschnelle 3vs3-Matches, in denen wir uns in fünf Runden darauf konzentrieren müssen, einen jede Runde zufällig unter den Gladiatoren ausgewählten „Star“ im Gegnerteam zu besiegen.

Games of Glory führt außerdem ein Club-Feature ein, das es Spielern möglich macht, individuelle Teams ins Leben zu rufen. Jeder Club kann mit einem individuellen Logo ausgestattet werden, das entweder im Spiel erstellt oder importiert werden kann und auf Team-Skins abgebildet wird. Auf diese Weise sind der Personalisierung keine Grenzen gesetzt. Das Club-Feature ist perfekt für Teams, Freunde oder gleichgesinnte Spieler, die zeigen wollen, dass sie zusammengehören.