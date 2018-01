Games-Mag Website Patchnotes 2.0

Liebe Leser,

im Zuge unseres Adventskalender Gewinnspiels haben uns zahlreiche Ideen und Vorschläge zur Website-/ und Contentgestaltung erreicht. Wir waren und sind bis jetzt immer noch überwältigt von

so vielen Ideen, die wir gerne alle umsetzen möchten. Daher haben wir dieses Wochenende wieder einige Veränderungen an der Website vorgenommen, welche euch am meisten gestört haben,

oder aufgefallen sind.

Wie ihr bereits wisst, sind einige neue Redakteure unserem Team beigetreten, die uns nun in neuen Bereichen zur Hand gehen werden, weiterhin suchen wir immer noch Redakteure, die uns beim Schreiben, aber auch in der Webvideoprodutkion unterstützen.

2018 ist noch jung, doch unsere Ideenschmiede brodelt schon in vollen Touren, daher seid gespannt, was euch dieses Jahr noch erwarten wird. YouTube und vor allem Twitch haben uns als Team immer interessiert und

in dieser Hinsicht möchten wir euch außerhalb von geschriebenen Artikeln mehr Inhalt auf diesen Plattformen bieten, wie Hardware Unboxings, Spieletests und auch Livestreams, in denen wir euch live die neusten Spiele zeigen und direkt Antworten auf eure Fragen geben können.

Auch Kategorien, die ein wenig in Vergessenheit geraten sind, sollen wieder mehr Beachtung in 2018 erhalten, wie z. B. Retro Games, Brettspiele usw.

Viele von Euch haben sich auch mehr zu Themen, die Mal aus der Reihe tanzen gewünscht, wie „Was wurde aus Mario und Luigi“, „Meinungen zu Lootboxen“ oder anderen Themen. Dieses Lob nehmen wir dankend entgegen und werden

in dieser Hinsicht gerne mehr veröffentlichen.

Änderungen an der Website:

-Removed Werbung für Angebote (Amazon, Mediamarkt, Xbox, usw.) von der Homepage entfernt.

+Added Eine neue Menükategorie mit allen neuen Angeboten wurde erstellt.

+Added Die News wurden im Menü nun in Kategorien eingeteilt. Zukünftig werden dann auch die Spieletests in übersichtlichere Kategorien aufgeteilt.

+Added Eine offizielle Teamseite ist nun online, dort könnt ihr das aktuelle Team begutachten, und auch ein Direktlink zu den Bewerbungsvoraussetzungen steht dort für euch zur

Verfügung.

+Added Die allgemeine Gestaltung der Homepage wurde etwas angepasst und die jeweiligen Kategorien unter den News wurden übersichtlicher gestaltet.

Auch außerhalb unseres Gewinnspiels könnt Ihr uns immer Ideen oder Lob/Kritik zuschicken, denn nur durch Euch können wir die Website und den Content so gestalten, dass er Euch zufrieden stellt. Nun haben wir erstmal mit den ganzen Vorschlägen vom Gewinnspiel zu tun, aber wir freuen uns, wenn ihr uns künftig weiter mit Ideen füttert 🙂

Erreichen könnt ihr uns unter der E-Mail: feedback@games-mag.de

Euer Games-Mag.de-Team