Games-Mag Relaunch – Wir feiern mit euch Games-Mag 2.0

Es ist vollbracht. Nach etwas längerer Arbeit, vielen Abstürzen und völligen Durcheinander steht unser Games-Mag Relaunch endlich auf festen Beinen und ist offiziell abgeschlossen. Das ist für uns natürlich ein Grund zu feiern. Und mit wen kann man besser feiern als mit euch. Da wir uns alle so über unser neues Theme freuen haben wir ein fantastisches Gewinnspiel mit einigen unserer tollen Partner auf die Beine gestellt.

Ein Riesen Dank geht dabei an 2K Games, Marchsreiter Communications, Delasocial, Konami und Bethesda. All diese haben für euch in die Schatztruhe gegriffen und Mega-Preise zur Verfügung gestellt. Und diese sehen so aus:

1 x Mafia 3 PC-Key

1 x Pro Evo Soccer 2017 (Xbox One)

1 x Pro Evo Soccer 2017 (PS4 Promo)

2 x Die Zwerge PC SteelBook plus Steinkrug

3 x H1Z1 King of the Kill PC-Keys

1 x Handball 17 (Xbox One)

1 x WRC 6 (PC)

1 x Pokémon Paket bestehend aus

Pokémon Stahlsonne Themendeck / Pokémon Stunde der Wächter Themendeck / 20 Pakete Sammelkarten

1 x Darksiders Warmastered Edition (PS4)

1 x Darksiders Warmastered Edition (Xbox One)

2 x Prey Official Soundtrack CD

2 x Fallout 4 Official Soundtrack CD

2 x Bethesda 2 Official Soundtrack CD

2 x Prey Artbook

2 x Fallout 4 AnsteckSet (4 Anstecker)

3 x Bethesda 2 Anti-Stress Bälle in Organform

Jetzt fragt ihr euch sicherlich wie ihr an einer diese tollen Preise rankommen könnt. Das ist ganz einfach. Weil ihr uns wichtig seid und ohne euch nicht existieren würden brauchen wir eure Hilfe bzw. Meinung. Wir wollen von euch wissen wie euch das neue Theme gefällt und was wir vielleicht noch besser machen können. Dafür schickt ihr uns einfach eine Mail mit dem Betreff „Relaunch“ an mach-mit-bei@games-mag.de. Dann nennt ihr uns neben eurer Adresse auch noch euren Wunschpreis und den Rest übernimmt dann die Losfee. Wir drücken euch dafür fest die Daumen. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 18. Juni um 23:59 Uhr.

Natürlich würden wir uns auch freuen wenn ihr uns auf den Social Media Kanälen folgen würdet.

www.facebook.com/gamesmagger

www.twitter.com/games_mag_de