Games-Charts – Ritterschlag für Mittelalterepos „For Honor“

Neuer Spitzenreiter auf PS4, Xbox One und PC, dazu drei weitere Male in der Top 5 platziert: Das Ubisoft-Mittelalterspektakel „For Honor“ erhält in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, seinen Ritterschlag. Während die Standard Edition aus dem Stand die Spitze erobert, rauscht die Gold Edition an die Positionen drei (PS4), fünf (Xbox One) und vier (PC Games) heran. Engster Verfolger ist das ebenfalls neu veröffentlichte „Sniper Elite 4“. Der Stealth-Shooter taktiert sich an die zweite (PS4) bzw. dritte Stelle (Xbox One). Für „Resident Evil 7 Biohazard“ geht’s runter von eins auf vier bzw. sechs.

Die vor über 15 Jahren gestartete „Halo“-Reihe ist mit „Halo Wars 2“ um eine weitere Komponente reicher, die Science-Fiction-Fans und Echtzeit-Strategie-Spieler gleichermaßen begeistern dürfte. Noch bevor die Standard-Version für Furore sorgt, hält die Ultimate Edition auf Rang zwei der Xbox One-Tabelle Einzug. Auf PC ist neben dem wiederholten Silbermedaillen-Gewinner „Die Sims 4“ insbesondere das Open World-Jagdspiel „The Hunter: Call Of The Wild“ erwähnenswert, das seinen Weg zu Platz sieben findet.

Die PS3-Spitze („FIFA 17“ vor „Call Of Duty: Black Ops 2“) fördert ebenso wie das Xbox 360-Führungsduo („Minecraft“ vor „FIFA 17“) keine Änderungen zutage. Auf Nintendo Wii tauschen „Mario Kart Wii Selects“ und „Just Dance 2017“ die Krone.

Quelle: GfK Entertainment