Gamer kaufen ihre Spiele bald direkt auf Twitch

“Viele unserer Streamer wollen sich ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie das tun, was sie lieben”, sagt Matt McCloskey, VP of Commerce, Twitch. “Um ihnen unter die Arme zu greifen, ermöglichen wir es Entwicklern, ihre Spielinhalte zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu verkaufen – also genau dann, wenn ihre Community sich auf Twitch zusammenfindet. Im Gegenzug können die Streamer Geld durch den Verkauf der Spiele auf ihren Kanälen verdienen. Um sicherzustellen, dass jeder dabei etwas gewinnt, belohnen wir teilnehmende Fans mit unseren Twitch Truhen.”