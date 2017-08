FUT ICONS-Stories neu in EA SPORTS FIFA 18

Erstmals werden in EA SPORTS FIFA 18 FUT ICONS-Stories auf PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch verfügbar sein. Die Stories sorgen für ein noch intensiveres ICONS-Spielerlebnis und geben den Spielern die Gelegenheit, bis zu drei einzigartige Versionen der größten Fußballlegenden zu erhalten und sie in ihre FUT-Teams zu integrieren. Außerdem wird Ronaldinho bei den ICONS mit von der Partie sein. Er gesellt sich damit zu bereits bekannten ICONS wie Pele, Ronaldo, Thierry Henry, Diego Maradona und vielen weiteren Stars die heute angekündigt wurden.

Ronaldinhos ICONS-Stories präsentieren drei Meilensteine seiner Karriere: Ronaldinho im Jahre 2002 als Spieler von PSG im Vorfeld der FIFA Weltmeisterschaft 2002 (bei der er mit Brasilien den Titel holte); Ronaldinho im Jahre 2010 als Spieler des AC Mailand (als er in seiner letzten Saison beim Club die Meisterschaft gewann) und Ronaldinho im Jahre 2004 (als er auf dem Zenit seines Leistungsvermögens war, die La Liga dominierte und mit Titeln wie dem FIFA-Weltfußballer des Jahres geehrt wurde).

Da jede ICONS-Story ihre eigenen, einzigartigen Werte besitzt, können die Spieler unterschiedliche Varianten jeder Spielerlegende entdecken und ihr individuelles Wunschteam zusammenstellen. Es gibt mehrere ICONS-Stories für die unterschiedlichsten Positionen, sodass sich die Spieler historische Mannschaften mit den größten Fußballern aller Zeiten zusammenstellen können.

Im heutigen FUT LIVE-Stream wurden mit den Squad Battles, dem Champions-Channel und Objectives neue Ultimate Team-Features bekanntgegeben. Mehr Infos zu den neuen Features gibt es hier.

Teil der Präsentation war auch der erste öffentliche Blick auf das FIFA 18-Gameplay auf PlayStation 4 und Nintendo Switch. Die Real Madrid Stars Isco und Marco Asensio traten auf der PS4 gegeneinander an. Fans, die sich noch einmal alle Infos zur heutigen Präsentation anschauen wollen, finden diese auf den offiziellen EA Kanälen.

Vorbesteller der Ronaldo Edition von FIFA 18 für PlayStation 4, Xbox One und PC erhalten drei Tage Vorabzugriff und FUT-Bonusinhalte, darunter bis zu 20 Jumbo Premium Gold-Sets (20 aufeinanderfolgende Wochen lang wöchentlich ein Pack), acht Special Edition-FIFA Ultimate Team-Trikots, die von FIFA 18-Soundtrackkünstlern designt wurden, und einen Cristiano Ronaldo-Leihspieler für fünf Partien.

FIFA 18-Fans können schon vor dem Release in der Vollversion loslegen. Besitzer der Ronaldo Edition und der ICON Edition erhalten drei Tage Vorabzugriff und können am Dienstag, den 26. September ins Spiel einsteigen. EA Access- und Origin Access-Mitglieder erhalten ab Donnerstag, den 21. September bis zu 10 Stunden Spielzeit im Rahmen der EA Access- und Origin Access-Play First Trial.

Der EA SPORTS FIFA-Community kann sich auf Facebook und Instagram angeschlossen, oder auf Twitter @easportsfifa (Hashtag: #FIFA18) gefolgt werden.